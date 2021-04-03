Во Франции ввели общенациональный карантин с комендантским часом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране национальный четырехнедельный локдаун. Согласно введенным ограничениям, во всех 19 регионах республики в 19:00 начинает действовать комендантский час.

Кроме того, запрещаются поездки без веской причины на расстояние более 10 километров от места изоляции.

На три недели закрываются детские сады и школы. Прекращается работа магазинов, где не торгуют предметами первой необходимости, исключение составляют только хозяйственные, книжные и музыкальные магазины.

Причиной введения карантина стало резкое увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Макрон отметил, что 44 процента больных находятся в реанимациях, и это люди моложе 65 лет.

Согласно данным Worldometers, по состоянию на субботу, 3 апреля, во Франции зарегистрировано более 4,74 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами вируса стали почти 96,3 тысячи человек.