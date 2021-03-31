Матвиенко назвала песню Манижи для Евровидения бредом

Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни Манижи для Евровидения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала содержание песни Манижи, которая представит Россию на Евровидении-2021.

Первой тему композиции затронула сенатор Елена Афанасьева. Она сообщила, что многих россиян удивила внешность песня Манижи. Затем к обсуждению присоединилась Валентина Матвиенко.

- Кто не знаком с песней, рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это, — заявила председатель Совфеда.

Она поручила Афанасьевой узнать у Первого канала, как происходит процесс голосования.

- Все очень странно, мягко говоря, — подытожила Матвиенко.

18 марта следственный комитет России получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни "Russian Woman", с которой певица Манижа выступит на Евровидение в этом году. Сценический номер певицы посчитали оскорбляющим достоинство русских женщин, а также нарушающим русское национальное согласие. Однако правоохранительные органы нарушений не обнаружили.

Ранее kp.ru расшифровал смысл песни Манижи и рассказал, кто отвечает за текст и музыкальное сопровождение композиции.