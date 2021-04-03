Жена Эдварда Била пришла на суд по делу о ДТП, где блогеру изберут меру пресечения

Жена Эдварда Била пришла на суд по делу о ДТП Фото: Кадр видео

Диана Биль, жена Эдварда Била пришла к суду, где сегодня ее мужу, обвиняемому по делу о массовом ДТП, должны избрать меру пресечения. Она говорит о своей готовности помочь семье пострадавшей и сообщает, что очень переживает, а также не оправдывает своего мужа.

«Я хотела бы, чтобы все было по закону», - заявила Диана Биль.

Как передает 360, на данный момент в здание никого не пускают, адвокатов тоже. К зданию суда прибыл и адвокат потерпевшей Андрей Князев, и сообщает, что женщина находится в коме.

Напомним, авария на Садовом кольце с участием пяти автомобилей произошла в минувший четверг, 1 апреля. По предварительной версии следствия, находившийся за рулем синей Audi Эдвард Бил выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего врезался в поток машин. В результате аварии серьезно пострадала женщина, которую отвезли в реанимацию. Следов алкоголя в крови блогера не обнаружили.