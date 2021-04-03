Следствие не просит арестовывать блогера Эдварда Била после массового ДТП на Садовом кольце Фото: скриншот

Следствие не просит арестовать блогера Эдварда Била, обвиняемого по делу о массовом ДТП на Садовом кольце в Москве. В качестве меры пресечения обвинение просит ввести запрет на определённые действий.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия, обвинение требует избрать меру пресечения, подозреваемому по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», в виде запрета определенных действий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 3 апреля Тверской суд Москвы начал рассмотрение по делу о массовом ДТП на Садовом кольце с участием пяти автомобилей. Авария произошла в минувший четверг, 1 апреля. В результате происшествия серьезно пострадала женщина, которую отвезли в реанимацию. Сейчас, как сообщил ее адвокат, она находится в коме.

По предварительной версии следствия, находившийся за рулем синей Audi Эдвард Бил выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в поток машин. Следов алкоголя в крови блогера не обнаружили.