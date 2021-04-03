Личные данные полумиллиарда пользователей Facebook утекли в сеть Фото: Анастасия Осипова

На одном из хакерских форум в интернете в свободном доступе опубликовали личные данные более чем 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook.

Речь идет о данных пользователей из 106 государств мира: около 32 миллионов данных относятся к аккаунтам из Соединенных Штатов, еще 11 миллионов принадлежат пользователям из Британии, шесть миллионов - пользователям из Индии.

- В результате утечки данных в сеть в открытом доступе стали доступны номера телефонов, полные имена пользователей, даты их рождения, отрывки из биографии, уникальные идентификаторы социальной сети и даже адреса электронной почты, - пишет издание Business Insider в субботу, 3 апреля.

Слив информации зафиксировали специалисты компании Hudson Rock, которая специализируется на кибербезопасности. Технический директор организации Аарон Гал сообщил, что данная утечка может привести к всплеску киберпреступности. Мошенники могут воспользоваться данными для попыток взлома аккаунтов или мошеннических действий, используя методы социальной инженерии.

Ранее в Facebook произошла крупная утечка личных данных пользователей. База с именами, телефонами и уникальными идентификаторами социальной сети 267 миллионов человек была обнаружена в открытом доступе в интернете.