Российские космонавты МКС нашли еще три возможных места утечки воздуха в "Звезде" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) нашли еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле "Звезда".

На данный момент он уже заделали вероятные проблемные места герметиком.

- На этой неделе наши космонавты обнаружили еще три возможных места утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда". По рекомендации наземных специалистов они наложили на эти места несколько слоев герметика, - рассказал РИА Новости источник.