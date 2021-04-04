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В мире4 апреля 2021 2:13

Российские космонавты МКС нашли еще три возможных места утечки воздуха в "Звезде"

Сейчас они наложили на эти места несколько слоев герметика
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Российские космонавты МКС нашли еще три возможных места утечки воздуха в "Звезде"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) нашли еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле "Звезда".

На данный момент он уже заделали вероятные проблемные места герметиком.

- На этой неделе наши космонавты обнаружили еще три возможных места утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда". По рекомендации наземных специалистов они наложили на эти места несколько слоев герметика, - рассказал РИА Новости источник.