Политолог рассказал, что Байден "отчитал" Зеленского за отсутствие реформ на Украине

На Украине заявили о "выговоре" Байдена Зеленскому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден во время первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал ему "выговор" из-за отсутствия реформ на Украине, считает украинский политолог Михаил Погребинский.

- Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден – и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется, - заявил Погребинский в эфире телеканала "Первый независимый".

Политолог также заявил, что ситуация с коронавирусом на Украине стала "катастрофической", и властям Украины следует сосредоточиться на поиске решения проблемы с вакцинацией и конфликта на востоке страны. При этом Погребинский заявил, что Киев ищет, "в чём ещё можно обвинить Медведчука, а что нужно, чтобы понравиться американскому посольству".

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским поддержал территориальную целостность Украины, поддержал принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом, пообещал поддержать укрепление демократии на Украине и поприветствовал проводимые Зеленским реформы.

Позже посол Украины в США сообщил, что дипломаты Киева и представители офиса украинского президента начали организацию встречи Зеленского с Байденом.

Вчера, 3 апреля, на Украине зафиксировали наибольшее число новых заражённых за всё время пандемии: 20 тысяч человек за сутки.