Власти Германии пообещали вакцинированным от коронавируса привилегии

Как минимум одну часть вакцины в ФРГ получили 12% населения - чуть более 10 млн человек. Полностью привиты 4,3 млн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане Германии, вакцинированные от коронавируса, смогут ходить по магазинам без справки об отрицательном результате теста на коронавирус и путешествовать, не соблюдая карантин, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

- Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин, - сказал глава немецкого Минздрава в интервью газете Bild am Sonntag.

Йенс Шпан отметил, что окончательные решения будут приняты после завершения в Германии третьей волны коронавируса. Министр также сослался на исследование Института Роберта Коха, в котором сказано, что люди, вакцинировавшиеся 15 дней назад, уже менее опасны, чем люди с отрицательным результатом теста на коронавирус и без симптомов коронавируса.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 19 марта 2021 года официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант призвала страны Евросоюза ускорить вакцинацию на фоне начавшейся третьей волны пандемии коронавируса.