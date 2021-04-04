Путин на следующей неделе проведет совещание по выполнению послания 2020 года

Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание, на котором заслушает отчет об исполнении поручений после прошлогоднего послания Федеральному собранию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на следующей неделе, с 5 по 11 апреля 2021 года, проведёт совещание, на котором заслушает доклады об исполнении поручений, озвученных в 2020 году в послании президента Федеральному собранию, сообщил телеканал "Россия - 1".

Отмечается, что дата нового послания президента ещё не определена.

Напомним, в своём послании 2020 года президент Путин предложил внести поправки к Конституции России, продлить программы некоторых пособий, наладить поставки жизненно важных лекарственных препаратов и увеличить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль в скором времени должен сообщить о дате послания президента Путина Федеральному собранию.

С предыдущим посланием Путин обратился к Федеральному собранию 15 января 2020 года в Центральном выставочном зале "Манеж".