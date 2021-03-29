Кремль скоро сообщит дату послания Путина Федеральному собранию Фото: REUTERS

Кремль в скором времени должен сообщить о дате послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Мы сообщим своевременно о дате послания, мы скоро сообщим, - сказал официальный представитель Кремля. При этом Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в сети информацию о том, что это мероприятие может состояться 22 апреля.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля говорил, что дата послания главы государства российскому парламенту в текущем году «сдвигается вправо», однако точной даты пока что нет.

Предыдущее послание Владимира Путина Федеральному Собранию состоялось 15 января прошлого года, церемония прошла в российской столице, в Центральном выставочном зале «Манеж». Основной направленностью послания президента России в тот раз была социальная ситуация в государстве.