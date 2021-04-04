Володин пригрозил Украине трибуналом из-за обострения ситуации в Донбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Риторика украинских властей в отношении конфликта в Донбассе зашла слишком далеко. Она чревата самыми тяжелыми последствиями и не сойдут политикам из Украины с рук. Об этом в воскресенье, 4 апреля, заявил председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что подлинная причина трагической смерти ребенка на окраине Донецка, убитого в результате удара со стороны украинских силовиков, кроется «в действиях официальной власти Украины».

- Риторика руководства Украины усиливает напряженность в регионе, обостряет конфликт. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать народ. Такие действия не сойдут им с руки, они могут закончиться Гаагским трибуналом, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты добавил, что власти Киева не принимают на себя никакой ответственности, поскольку рассчитывают на помощь западных государства. Однако, по словам Володина, Евросоюз никогда не поддержит войну возле своих границ, а США «потребуют тройную цену» за поддержку.

Напомним, в результате удара беспилотника ВСУ на окраине Донецка вчера погиб маленький ребенок и пострадала женщина. Украинские силовики применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, которое сбросили на поселок.

После этого спикер российской Госдумы Вячеслав Володин призвал обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы. Председатель нижней палаты добавил, что украинский президент Владимир Зеленский даже не принёс соболезнования близким погибшего мальчика и не пообещал разобраться в случившемся.

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