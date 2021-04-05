Эксперт по недвижимости посоветовала, как быстрее погасить ипотеку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко дала совет ипотечникам, как поскорее покончить с жилищным кредитом.

Для того, чтобы чувствовать себя стабильно и не переживать относительно своих обязательств, нужно иметь на счету как минимум два ежемесячных платежа. Этот запас позволит не попасть в список должников при возникновении непредвиденных обстоятельств.

Так как просрочка усложнит взаимоотношение с банком и добавит новых финансовых трудностей.

- Первым фактором успешного погашения ипотечного кредита является дисциплинированность. Нужно точно следовать графику платежей. Если образуется просрочка, то такой кредит вряд ли удастся рефинансировать, - рассуждает в беседе с NEWS.ru Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

А вот рассчитывать на погашение кредита за счет сдачи жилья в аренду – не стоит, так как после пандемии данный способ почти перестал работать. Цены на съемное жилье снизились, так что собственнику все равно придется добавлять средств, чтобы перекрыть банковский платеж.

- В среднем из-за пандемии стоимость аренды сократилась на 30 процентов. Чтобы аренда перекрывала банковский платеж, необходимо внести в качестве первоначального взноса большую часть стоимости недвижимости, - заключила Радченко.