Послание Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля 2021 года

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент огласит Послание Федеральному Собранию 21 апреля», - заявил представитель Кремля в ходе брифинга в понедельник, 5 апреля.

Песков отметил, что место оглашения послания уточнят позже, на данный момент прорабатываются разные варианты. «Мы не будем забегать вперед», - сказал пресс-секретарь.

По его словам, в ближайшее время будет объявлена аккредитация для представителей средств массовой информации для присутствия на этом мероприятие, одновременно с этим будет сказано и о месте его проведения.

Как писал сайт kp.ru, ранее Песков сообщил, что глава государства выступит перед парламентариями лично. своем выступлении Путин должен рассказать о положении дел в России и назвать основные направления внутренней и внешней политики страны.

Напомним, ранее послание российского лидера всегда оглашалось в Кремле. В последний раз глава государства выступал перед Федеральным Собранием 15 января 2020 года. В