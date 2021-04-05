Совфед обвинил Киев в попытке надавить на Германию и Францию

В Совете Федерации обвинили Киев в попытке надавить на Германию и Францию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киев обостряет ситуацию в Донбассе, чтобы надавить на Германию и Францию для проведения ревизии Минских соглашений, поделился своим мнением с журналистами глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

- Представляется безответственной и опасной нынешняя линия Киева на обострение в Донбассе как средства надавить на Берлин и Париж, чтобы те поддержали ревизию Минских соглашений, — заявил он.

Он призвал Киев выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. По мнению сенатора, "выискивать всякие обходные маневры - значит попусту терять время".

Ранее председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что риторика украинских властей в отношении конфликта в Донбассе зашла слишком далеко. Она чревата самыми тяжелыми последствиями и не сойдут политикам из Украины с рук. По мнению Володина, это может закончиться Гаагским трибуналом.