МИД РФ: Россия и США ведут контакты по Украине Фото: REUTERS

Россия и Соединенные Штаты ведут контакты по ситуации на Украине на высоком уровне. Об этом в понедельник, 5 апреля, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что утверждения американской стороны о «дестабилизирующей роли России» в конфликте на востоке Украины являются абсолютно беспочвенными.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка и ранений двух мирных жителей из-за обстрела окраины Донецка со стороны украинских силовиков. Дело возбудили по статье о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России.