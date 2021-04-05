Путин подписал законы об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Документ в понедельник, 5 апреля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В российском КоАП теперь будет предусмотрена ответственность для юридических лиц за распространение данных, которые отрицают установленные приговором Международного военного трибунала для суда факты или одобряют преступления, установленные указанным приговором. Вводится также наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах. В обоих случаях предусмотрены штрафы до пяти миллионов рублей.

В Уголовном кодексе России вводится ответственность за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, связанным с защитой страны памятным датам, а также к ветеранам Великой Отечественной войны. Это преступление повлечет штраф на сумму до трех миллионов, обязательные или принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Если это же преступление будет совершено с использованием интернета или СМИ, то штраф вырастет до 2-5 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

До принятия данных законов штрафы составляли максимум 500 тысяч рублей, а уголовного наказания за оскорбление ветеранов не было.