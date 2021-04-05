Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие "просветительская деятельность" в законе "Об образовании".

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В середине марта Государственная дума России на пленарном заседании приняла законопроект в третьем финальном чтении.

Напомним, документ вводит понятие "просветительская деятельность" в закон "Об образовании". Под ним понимается деятельность, осуществляемая вне рамок образовательных программ и направленную на "распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции", а также осуществляемую "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека".

Такую деятельность должны осуществлять органы государственной власти, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

Также закон запрещает использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.