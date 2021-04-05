«Мужчина вел себя очень агрессивно»: После конфликта на парковке Маше Малиновской грозит 15 суток ареста

После конфликта на парковке Маше Малиновской грозит 15 суток ареста Фото: EAST NEWS

Маше Малиновской грозит 15 суток за административное правонарушение. Она поссорилась с другим водителем на автостоянке. Конфликт мог быть исчерпан после обмена колкостями, но обе стороны разошлись не на шутку. В итоге, Малиновская задела авто разъяренного мужчины и была вынуждена бежать с места ДТП, испугавшись, что мужчина ее изобьет.

Все произошло на одной из столичных парковок. Маша искала места для своего авто и заметила, что один из водителей занял полтора места. Мужчина сидел за рулем и знаменитость попросила переставить машину.

- Я попросила подвинуться на десять сантиметров, чтоб я могла встать на свободное место. Он послал меня на *** и продолжил стоять, - делится Малиновская с Life.ru.

Поняв, что ничего от мужчины не добиться, Маша попыталась втиснуться на свободное место, но не смогла. Оказалось слишком тесно, и телеведущая решила поискать другую парковку, но выезжая задела хулигана.

- Я слегка коснулась и там не могло остаться даже вмятины. Но мужчина выскочил из машины и стал вести себя очень агрессивно.

- Я уехала с места, испугавшись что он меня ударит. Мужчина вел себя очень агрессивно. Наверно, тот факт, что я уехала, будет административным правонарушением. Теперь жду развития событий. Есть три варианты: лишение прав на год, штраф или административный арест на 15 суток, - заключила телеведущая.