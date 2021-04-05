Владимир Познер рассказал, почему на самом деле уехал из Тбилиси Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известный российский журналист Владимир Познер объяснил, что уехал из Тбилиси после инцидента на своем дне рождения, поскольку не хотел подвергать опасности своих друзей. Заявление о случившемся журналист опубликовал в понедельник, 5 апреля, на своем официальном сайте.

По мнению Познера, в Грузии в настоящее время идет политическая борьба.

- Оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода шабаш. Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами, барабанить, свистеть и так далее. И я принял решение уехать – зачем подвергать опасности моих друзей, как минимум, - написал телеведущий.

Владимир Познер подчеркнул, что у него нет никакой обиды на Грузию и ее населения. Кроме того, журналист намерен снова приехать в эту страну. Он добавил, что «любители бросаться яйцами» есть в каждом государстве и они не стоят внимания.

Как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения со своими друзьями, но вскоре был вынужден вернуться в российскую столицу. Жители города вышли на улицы с требованием, чтобы журналист немедленно покинул территорию Грузии. По мнению митингующих, он «не признает территориальную целостность» страны.