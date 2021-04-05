Троих свидетелей по делу Михаила Ефремова будут судить за ложные показания Фото: Иван МАКЕЕВ

Трое свидетелей по делу Михаила Ефремова, которых обвиняются в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк.

- Следователи закончили предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 307 Уголовного кодекса. Сейчас уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщила она.

Представитель МВД России отметил, что всем фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в ноябре минувшего года полиция возбудила уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу актера, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Двое из них заявили, что за рулем внедорожника Ефремова якобы находился кто-то другой, еще один свидетель пытался убедить суд, что до аварии он якобы видел на заднем сиденье машины незнакомого ему человека, а за рулем никого не было.