Сроки возвращения посла Антонова в США зависят от шагов Вашингтона

Сроки возвращения посла Антонова в Вашингтон зависят от шагов США по нормализации отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сроки возвращения российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон зависят от того, будет ли американская сторона предпринимать шаги для нормализации отношений. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил дипломатический источник агентства ТАСС.

- О точных сроках возвращения посла Антонова в Вашингтон говорить пока что рано. Здесь все будет зависеть от шагов Соединенных Штатов, которые должны сделать хоть что-то в направлении нормализации отношений, - отметил источник.

Собеседник издания добавил, что консультации, которые российский посол ведет в Москве в государственных структурах и различных ведомствах, пока что не завершились, работа в этом направлении продолжается.

Как сообщал сайт kp.ru, Анатолия Антонова пригласили на консультации в Москву после резонансного интервью президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, который заявил, что власти России «должны заплатить цену» в связи с приписываемыми российской стороне попытками вмешательства в выборы американского лидера. Посол находится в столице с 21 марта, он уже провел несколько встреч, в том числе в министерстве иностранных дел и в Государственной думе.