Россия предупредила США о последствиях провокационных действий Украины в Донбассе

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и США провели переговоры по ситуации на юго-востоке Украины. Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационной политики Киева в Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник, 6 апреля.

«Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (в Донбассе) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США», - приводит ТАСС слова дипломата.

Рябков заявил, что США должны быть озабочены возможными последствиями таких действий. Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что в ходе состоявшихся переговоров представители России изложили американской стороне подробности происходящего на юго-востоке Украины.

Как писал сайт kp.ru, представитель американского Госдепартамента заявили о готовности Вашингтона к открытому взаимодействию с Москвой по ситуации на востоке Украины. По его словам, США «открыт к взаимодействию» с Россией, но американская сторона считает «внушающими доверие! сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной. В Штатах также призвали «воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации».