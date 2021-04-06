Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Индии подготовку двухстороннего саммита

Сергей Лавров заявил о планах обсудить с МИД Индии подготовку двухстороннего саммита Фото: Тимур ХАНОВ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии переговоров с коллегой из Индии Субраманиямом Джайшанкаром рассказал о намерении обсудить подготовку двухстороннего саммита.

- У нас диалог между внешнеполитическими ведомствами весьма продуктивен, доверителен и полезен. На повестке дня очередной саммит, встречи в верхах. Обсудим сегодня, как идет подготовка к этому важнейшему мероприятию, — приводит слова Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Напомним, Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели с рабочим визитом, где проведет переговоры с индийскими представителями. По его словам, в России удовлетворены активным политическим диалогом с Индией на всех уровнях, который продолжает интенсивно развиваться.

Ранее Лавров заявил, что Москва рассчитывает на возможность провести встречу лидеров РФ и Индии в 2021 году, если этому событию позволит осуществиться эпидемиологическая обстановка.