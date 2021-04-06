Лавров: Россия встревожена развитием ситуации на Украине

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва встревожена развитием ситуации на Украине, а также разочарована реакцией Запада на поведение Киева. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что украинская сторона нарушает все минские договоренности.

Нас это тревожит. Мы говорим это и европейским коллегам. Надеемся, что понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. Но пока действия и реакция наших Западных коллег разочаровывает», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Запад по-прежнему исходит из необходимости поддерживать украинскую власть. Как отметил Лавров, Киев заявляет, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций и «много других примеров», однако никакой реакции с западной стороны нет, в итоге сегодня Украина перешла к угрозам военных действий.

Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и Штаты провели переговоры по ситуации на юго-востоке Украины, в ходе встречи Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационной политики Киева в Донбассе.