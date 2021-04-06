Forbes: Дуров впервые вошел в десятку богатейших людей из России

Дуров впервые вошел в десятку богатейших людей из России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших миллиардеров из России по версии журнала Forbes.

Согласно информации издания, основатель мессенджера Telegram находится на 8-й строчке среди богатейших бизнесменов из России в рейтинге Forbes за 2021 год. Состояние Дурова оценено в 17,2 миллиарда долларов. При этом в мировом рейтинге Дуров занял 112-е место, хотя в 2020 году он занимал 565-е место, в 2019 году - 838-е место, а в 2018 году - 1394-е место.

Напомним, что ранее Дуров сообщил, что в этом году он исполнил цель, которую поставил перед Telegram восемь лет назад. Миллиардер привлек более 1 миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира. Он отметил, что это позволит расти мессенджеру во всем мире. Он также уверен, что проект стал финансово устойчивым и теперь сможет служить человечеству десятилетия.