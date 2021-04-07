Глава МИД Украины заявил, что ВСУ будет открывать огонь в Донбассе только в случае угрозы своим войскам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженные силы страны (ВСУ) будут открывать огонь в Донбассе только в случае угрозы своим войскам или атаки на них.

«Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», - сказал глава МИД Незалежной в интервью газете Liberation.

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона удовлетворена тем, как соблюдается всеобъемлющий режим прекращения огня, который вступил в силу 27 июля 2020 года. По его словам, Киев не нацелен на эскалацию ситуации в регионе, сохраняя приверженность политическому и дипломатическому урегулированию конфликта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, недавно главком украинской армии генерал Руслан Хомчак на слушаниях в Верховной Раде заявил, что ВСУ морально готовы к наступлению уже сейчас и ждут только приказа президента Владимира Зеленского.

Между тем, ранее сообщалось, что мирный житель Донбасса получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, которое украинские силовики сбросили с беспилотника около села Николаевка. А за день до этого при обстреле западных окраин Донецка погиб маленький ребенок.

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