Последние новости на утро 7 апреля 2021: В МИД России рассказали о планах по возвращению Антонова в США

«КП» – о последних новостях на утро 7 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 7 апреля 2021 года. Отвечая на вопросы журналистов, когда посол России в США Анатолий Антонов вернется из Москвы в Вашингтон, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что это вряд ли произойдет в ближайшее время. Он добавил, что сроки возвращения посла будут зависеть «от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке».

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Liberation заявил, что вооруженные силы страны (ВСУ) будут открывать огонь в Донбассе только в случае угрозы своим войскам или атаки на них.

Спецкор «КП» Александр Коц рассказал, что происходит в Донбассе по ту сторону фронта спустя семь лет после того, как Донецкая народная республика (ДНР) приняла Декларацию о суверенитете.

К слову, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты «решительно поддерживают» стремление Украины стать членом НАТО, однако решение о приеме страны должен принимать сам Альянс, а не США.

В американской компании Zoom Video Communications проверяют появившиеся в СМИ сообщения о приостановке продаж сервиса онлайн-конференций российским госучреждениям. Представитель пресс-службы компании сказал, что эти сведения, скорее всего, «основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе».

Известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев оценил перспективы третьей волны коронавируса в России. Эксперт считает, что сильного всплеска заболеваемости COVID-19 этой весной в нашей стране не будет.

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