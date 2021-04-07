Минсельхоз не видит причин для резкого роста отпускных цен на продукты

Минсельхоз не увидел причин для резкого роста отпускных цен на продукты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минсельхоз РФ не увидел причин для повышения цен на продукты первой необходимости.

"Минсельхоз на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия. В настоящее время Министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы", - сообщает ведомство.

Ранее ФАС сообщила, что проверит ценообразование на овощи и яйца в крупных торговых сетях в связи с поступлением сообщений потребителей о скачке ценников на яйца и мясо кур в крупных торговых сетях.

Росстат во вторник, 6 апреля, опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте 2021 года. Продовольственная инфляция в месячном выражении составила 0,82% после 1,22% в феврале. За прошлый месяц в цене выросла морковь (на 14,8%), картофель (на 13,4%), свекла (на 11,2%), репчатый лук (на 7,5%), мясо кур (на 7,2%), капуста (на 6,7%), куриные яйца (на 5,3%) и баранина (на 5%).