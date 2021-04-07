Китай предостерег США от политизации спорта в преддверии зимней Олимпиады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай предостерег Вашингтон от политизации спорта. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, комментируя призыв США бойкотировать зимние Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

«Что касается так называемого бойкота зимней Олимпиады в Пекине, я бы отметил, что политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии … Олимпийский комитет США и все международное сообщество не примут этого», - заявил дипломат, отметив, что такие действия нарушают интересы всех участников Игр, а также международного олимпийского движения.

Чжао Лицзянь добавил, что Пекин будет работать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения успешного проведения Олимпиады 2022 года.

Напомним, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении Вашингтона убедить своих союзников и партнеров вместе с ними бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине. По его словам, «совместный бойкот» главного спортивного мероприятия года «будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров».