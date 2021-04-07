Госдума приняла закон о штрафах за высадку из транспорта детей-безбилетников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 7 апреля, Государственная дума России приняла закон о введении административных штрафов для водителей и кондукторов общественного транспорта, а также представителей перевозчика за принудительную высадку безбилетников моложе 16 лет.

Согласно документу, за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей.

«Мы считаем, что такое существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий. Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были - может заболеть или погибнуть» , - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого опубликованы на сайте Государственной думы.

Напомним, с 7 марта 2021 года в России начал действовать запрет на высадку пассажиров из общественного транспорта младше 16 лет за неоплаченный проезд без сопровождения взрослых.