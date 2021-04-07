Переговоры Путина и Пашиняна начались в Москве Фото: REUTERS

В Москве начались переговоры российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Политики встретились в среду, 7 апреля, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе и развитие российско-армянского стратегического партнерства.

- Очень рад вас видеть и снова принимать в Москве, - сказал глава России и обнял своего иностранного коллегу.

Российский лидер Владимир Путин в начале беседы с коллегой отметил, что РФ и Армения в ближайшее время восстановят товарооборот, объемы которого снизились из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Никол Пашинян в свою очередь сообщил, что планирует обсудить с президентом России некоторые аспекты работы объединенной системы противовоздушной обороны, а также возможности строительства новой атомной станции в Армении.

Владимир Путин и Никол Пашинян также обсудили ситуацию с поставками российской вакцины от коронавируса на территорию республики. Так, армянский премьер-министр сообщил, что первая партия «Спутника V» поступит в Армению уже завтра, 8 апреля.