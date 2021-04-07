Армения получит первую партию вакцины «Спутник V» 8 апреля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армения завтра, 8 апреля, получит от России первую партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Республика рассчитывает на дальнейшие поставки российского препарата. Об этом в среду, 7 апреля, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

- Мы тесно сотрудничаем по противодействию пандемии, получим первую партию российской вакцины в 15 тысяч доз уже завтра. Надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что она доказала в деле свою эффективность и безопасность, - подчеркнул Никол Пашинян.

Напомним, президент России Владимир Путин отметил накануне, что объем производства вакцины против коронавируса на территории РФ уже сопоставим с внутрироссийской потребностью в препарате.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия готова поставлять свою вакцину «Спутник V» иностранным государствам, которые нуждаются в препарате. Кроме того, российская сторона готова помогать пострадавшим от пандемии странам в двусторонних форматах и по линии многосторонних ведомств.