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Происшествия7 апреля 2021 17:02

Блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение в нарушении ПДД

Эдвард Бил признал, что был за рулём
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение в нарушении ПДД

Блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение в нарушении ПДД

Фото: Кадр видео

Блогеру Эдварду Билу, которого признали виновным в деле о массовом ДТП на Садовом кольце, предъявлено обвинение в нарушении ПДД.

Как передает ТАСС, адвокат Сергей Жорин сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

«Он признал, что был за рулём», - сказал представитель защиты.

Напомним, массовая авария с участием пяти машин на Садовом кольце произошла 1 апреля. В результате ДТП серьезно пострадала женщина. Как сообщил адвокат пострадавшей, она впала в кому.

По версии следствия, находившийся за рулем синей Audi блогер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в поток машин. Следов алкоголя в его крови обнаружено не было. Как писал сайт kp.ru, cуд запретил Эдварду Билу выходить из дома с 22 до 8 часов, садиться за руль, а также пользоваться интернетом и телефоном, за исключением вызова скорой или полиции.

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