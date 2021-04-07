Politico: Байден планирует назначить спецпредставителя по «Северному потоку-2»

Байден планирует назначить спецпредставителя по «Северному потоку-2». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом ведет переговоры о назначении специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток-2».

Байден предложил кандидатуру Амоса Хохштейна, который служил специальным посланником и координатором по международным энергетическим вопросам при президенте Бараке Обаме и был близким советником и его доверенным лицом, в то время когда Байден занимал пост вице-президента. Помощник Байдена в Сенате сказал Politico, что назначение Хохштейна на эту должность будет лучшим решением.

«Амос был бы отличным кандидатом на эту должность», - сказал помощник, отметив, что он «имеет хорошую репутацию» и работал над аналогичными вопросами во время администрации Обамы.

Официальные лица сообщили изданию, что непростая геополитика, окружающая «Северный поток - 2», теперь требует более пристального внимания, так как строительство трубопровода завершено на 96%.

«[Государственный] департамент повторяет свое предупреждение о том, что любое предприятие, участвующее в трубопроводе« Северный поток - 2», рискует попасть под санкции США и должно немедленно прекратить работы на трубопроводе», - сказал ранее госсекретарь Энтони Блинкен.

Некоторые официальные лица, однако, опасаются, что назначение посланника на самом деле может быть контрпродуктивным, и еще больше отсрочить санкции против газопровода, тем самым сообщая Германии и России, что США открыты для некоторой формы примирения.

Напомним, США, имеющие собственные интересы на газовом рынке Европы, активно выступают против завершения строительства газопровода. Ранее из-за введенных санкций реализацию проекта отложили на год. Напомним, "Северный поток-2" подразумевает под собой две нити газопровода протяженностью 2,5 тысячи километров, соединяющие берег РФ и Германии по дну Балтийского моря.