Zoom продолжит работать с клиентами в России

В Zoom опровергли сообщения об ограничении продаж сервиса в России Фото: REUTERS

В американской компании Zoom Video Communications заявили о готовности продолжать обслуживание всех своих клиентов в России и других странах СНГ. Таким образом, представители компании опровергли появившиеся накануне сообщения СМИ о приостановке продаж сервиса онлайн-конференций российским госучреждениям.

«Zoom по-прежнему привержена обслуживанию клиентов на российском рынке и в СНГ. Пока мы находимся в процессе выработки подхода к рынку в этом регионе», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что и уже существующие, и новые пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom напрямую через сайт компании, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» партнерам сообщила, что компания запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Комментируя эту новость, в Кремле отметили, что «свято место пусто не бывает», и ничего страшного в этом нет.