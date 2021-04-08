Кравчук пообещал застрелить «парашютистов с флагами России»

Экс-президент Украины Леонид Кравчук Фото: Максим ЛЮКОВ

Бывший лидер Незалежной и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире национального телевидения пофантазировал на тему пресловутого «российского вторжения». Он заявил, что готов стрелять из личного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».

Экс-глава государства в передаче на телеканале «Украина 24» рассказал, что у него боевое оружие, оно «почищено и готово». Когда же ведущий программы журналист Дмитрий Гордон спросил, применит ли его гость свое оружие в случае «десанта» с триколорами возле дома, Кравчук не задумываясь ответил: «Использую обязательно».

«Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал — он пришел сам. Я его убью, как только он появится», - заявил первый президент Украины.

«Что будет дальше — меня уже не интересует, но я его убью», - добавил Кравчук, посоветовав «врагам» обходить его дом, потому что он «сам себя охраняет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что Россия якобы «хочет уничтожить» Незалежную. По словам Кравчука, «основная позиция» Москвы формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России».