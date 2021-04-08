Представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели встречу по Украине

В Пентагоне сообщили, что на виртуальной встрече с представителями Канады, Литвы, Польши и Великобритании говорили о «военной активности России в регионе» Фото: REUTERS

И.о. замминистра обороны США по политическим делам Аманда Дори приняла участие в виртуальной встрече с союзниками по НАТО – коллегами из Великобритании, Канады, Литвы и Польши.

Пресс-служба Пентагона сообщила, что в ходе встречи обсуждалась ситуация на Украине, а главной темой стало «усиление военной активности России в регионе». То есть, большие учения, которые начались в российской армии. Ранее сообщалось, что по всей стране в апреле пройдут более четырех тысяч «контрольных проверок» войск, а ближайшие соседи и США приняли это за «подготовку к войне».

Как заявили в Пентагоне, участники дистанционного совещания «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе». В американском военном ведомстве отметили, что инициатором этой встречи стал британский министр обороны Бен Уоллес.

Напомним, как писал сайт kp.ru, недавно главком украинской армии генерал Руслан Хомчак на слушаниях в Верховной Раде заявил, что вооруженные силы страны (ВСУ) морально готовы к наступлению уже сейчас и ждут только приказа президента Владимира Зеленского.