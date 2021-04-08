Правила выплаты пособий по безработице изменились в России с 8 апреля 2021 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России с сегодняшнего дня вступает в силу изменение правил выплаты пособий по безработице. Соответствующее постановление в четверг, 8 апреля, опубликовали на официальном сайте правительства страны.

Максимальная сумма пособия составляет 12 130 рублей, а минимальная – 1 500. Первые три месяца безработных выплачивается 75% заработка, однако не более 12 130 рублей, а следующие три месяца – 60%, но не более пяти тысяч. До изменений в правилах жители России начинали получать выплаты с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания безработными.

Новые правила позволяют урегулировать вопросы начисления выплат при смещении начала периода этих выплат. Пособия теперь будут начислять в течение трех месяцев с первой выплаты.

- В первую очередь, новые правила затрагивают оставшихся без работы из-за ликвидации компании или сокращения штата. Они в первые три месяца будут получать не пособие, а среднюю зарплату по последней работе. Максимальный размер выплаты будут начислять с четвертого по шестой месяцы безработицы, а затем – 60% заработка, но не более пяти тысяч, - говорится в постановлении правительства России.

Изменения закона помогут также беременным, которые остались без работы. Если первые три месяца получения пособия у них будет пересекаться с периодом получения пособия по беременности и родам, то выплаты для безработных перенесут на более поздний срок.

Затронет нововведение также россиян, которых во время получения пособия по безработице вызвали на военные сборы. После возвращения с них граждане продолжат получать максимальные выплаты.

Как сообщал сайт Kp.ru, с 1 апреля этого года в России также изменились правила начисления пособий семьям на детей в возрасте от трех до семи лет. С этого месяца для граждан в зависимости от нуждаемости изменится размер выплат – они будут варьироваться в зависимости от доходов семьи.