Трем морякам из России запретили въезд на Украину за посещение Крыма

Трем российским морякам запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пограничная служба Украины запретила въезд в страну на три года трем российским морякам из-за посещения Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, 7 апреля при оформлении судна из Турции в пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" пограничники выявили трех россиян, которые в сентябре прошлого года посещали Крым.

- За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее пограничники Херсонского отряда отказали иностранцам в пропуске и запретили им въезд в Украину на три года, — гласит сообщение пресс-службы.

В начале февраля 2020 года солисту белорусской группы "Песняры" Валерию Дайнеко запретили въезда на Украину из-за посещения Крыма. В погранслужбе сообщили, что в связи с нарушением украинского законодательства запрет на въезд в страну будет действовать три года.