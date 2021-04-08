Попова рассказала про эффективность тест-систем и вакцин против британского и южноафриканского штаммов коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские вакцины и тест-системы справляются с мутациями коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

- С британским штаммом мы разобрались детально, наши тест-системы его узнают. Это научно доказанный факт. Кстати, у нас есть своя тест-система. Производители говорят, что да, вакцины от этой мутации защищают, - сообщила Анна Попова kp.ru.

Что касается южноафриканского штамма, то еще ни одна компания в мире не опубликовала исследования, что вакцины с ним справляются.

По словам Поповой, COVID-19 будет неизбежно мутировать, так как в этом его природа. Вирусы мутируют всегда и везде.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что больше всего штаммов коронавируса были завезены в Россию из Турции. В последнее время там сильно осложнилась ситуация с COVID-19, заболеваемость выросла в 3-4 раза.