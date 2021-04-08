Анна Попова рассказала о рекомендациях для летнего отдыха детей в 2021 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала о рекомендациях для летнего отдыха детей.

Она отметила, что правительство России разработало рекомендации, чтобы грядущее лето пошло только на пользу детям. Попова добавила, что в прошлом году в летних лагерях России отдохнуло более миллиона ребят.

- В этом году ситуация более понятна, и мы решили сделать эти рекомендации помягче. В таких условиях смогут отдохнуть около 4 миллионов детей. Мы рекомендуем и требуем, чтобы весь персонал лагеря был привит, время и возможность для этого есть, — сообщила kp.ru Попова.

Ранее Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. Она подчеркнула, что третьей волны не будет, если граждане продолжат соблюдать эпидемиологические ограничения.