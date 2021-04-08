"У нас не будет третьей волны". Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Анна Попова сообщила, что в России не будет третьей волны коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" оценила ситуацию с коронавирусом в России и рассказала, будет ли в стране третья волна пандемии.

По ее мнению, разделять пандемию этого вируса на волны неправильно. Попова отметила, что инфекция носит, скорее, сезонный характер.

- Сравнивать трудно, он первый раз попал в человеческую популяцию, но к лету он ушел. Осень пришло его время, и он начал гулять по всему миру. В России он начал гулять в октябре. На пике был в ноябре-декабре, — сообщила kp.ru Попова.

Она подчеркнула, что третьей волны не будет, если граждане продолжат соблюдать эпидемиологические меры.

- У нас не будет третьей волны если мы будем также трепетно относится ко всем правилам, которые мы для себя выработали, — заявила глава Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Попова рассказала о рекомендациях для летнего отдыха детей в 2021 году

Правительство требует, чтобы весь персонал детских лагерей был привит, сообщила глава Роспотребнадзора в эфире Радио "Комсомольская правда" (подробнее)

Попова сообщила, что больше всего штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции

В Турции заболеваемость выросла в 3-4 раза за небольшой период, рассказала руководитель Роспотребнадзора в эфире Радио "Комсомольская правда" (подробнее)

Попова заявила о сложной ситуации с коронавирусом в Евросоюзе

Глава Роспотребнадзора в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщила о сезонном характере инфекции (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Попова рассказала о рекомендациях для летнего отдыха детей в 2021 году

Правительство требует, чтобы весь персонал детских лагерей был привит, сообщила глава Роспотребнадзора в эфире Радио "Комсомольская правда" (подробнее)

Попова сообщила, что больше всего штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции

В Турции заболеваемость выросла в 3-4 раза за небольшой период, рассказала руководитель Роспотребнадзора в эфире Радио "Комсомольская правда" (подробнее)

Попова заявила о сложной ситуации с коронавирусом в Евросоюзе

Глава Роспотребнадзора в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщила о сезонном характере инфекции (подробнее)