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Политика8 апреля 2021 15:45

Козак описал заседание контактной группы по Донбассу анекдотом

Замруководителя администрации президента РФ сообщил, что стороны так ни о чем не договорились
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Козак описал заседание контактной группы по Донбассу анекдотом про украинцев

Дмитрий Козак описал заседание контактной группы по Донбассу анекдотом про украинцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал философию заседаний контактной группы по Донбассу анекдотов про украинцев.

Он сообщил, что стороны так ни о чем не договорились. Козак отметил, что нарушала обязательства Украина, а в финальном заявлении часть ответственности должен был взять на себя Донбасс.

- Эта философия, когда еще у нас была дружба народов, мы жили в одной стране. Как из одного известного анекдота - один украинец говорит другому: "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют". "А нас-то за что?". Эта философия сопровождает все переговоры – что в нормандском формате, что в трехсторонней контактной группе, — заявил Козак во время экспертной встречи в онлайн-формате.

Ранее Козак, представляющий Россию на переговорах "нормандской четверки", предложил коллегам по формату изменить принцип организации встреч, и зафиксировать обязательство Киева предоставить письменную позицию по выполнению второй части Минских договорённостей.