Привлекали 15 раз: в МВД назвали число административных правонарушений Эдварда Била Фото: кадр с видео

Начальник управления охраны общественного порядка столичного ГУ МВД России Алексей Диокин рассказал, сколько раз привлекали к административной ответственности Эдварда Била.

На счету блогера, совершившего массовое ДТП 1 апреля, 15 протоколов, которые были составлены с 2020-го по 2021 год.

Речь идет о различных правонарушениях, которые регулируются КоАП.

- В том числе, управление транспортным средством без ОСАГО и с наличием неисправности, неиспользование ремней безопасности, - цитирует слова Диокина газета «Известия».

В качестве наказаний Эдварду Билу выписывали штрафы и лишали прав управления транспортным средством.

Громкая авария случилась 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы. Блогер за рулем Audi RS6 вылетел на полосу встречного движения и столкнулась с четырьмя автомобилями.

В ДТП сильно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. Она была за рулем Volkswagen, ее машину превратило в груду металла. Сейчас пострадавшая находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как сложное.

Эдварду Билу было предъявлено официальное обвинение.