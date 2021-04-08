МВФ: Восстановление мировой экономики после пандемии идет быстрее, чем ожидалось

Восстановление мировой экономики после пандемии идет быстрее, чем ожидалось. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Международном валютном фонде заявили, что восстановление мировой экономики после вызванного пандемией кризиса идет быстрее, чем ожидалось, но в этом процессе сохраняется значительная неопределенность.

"Глобальная экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось [на предыдущем заседании МВФК] в прошлом октябре, благодаря беспрецедентному политическому ответу и быстрому прогрессу в разработке вакцин [от нового коронавируса]. Однако перспективы [дальнейшего] восстановления являются крайне неопределенными и неровными <...>", - сказано в заявлении сделанного после заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

Оно было обнародовано в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая проходит из-за пандемии в виртуальном формате.

Напомним, что экономика многих стран сильно пострадала в связи с пандемией коронавируса. Однако российские специалисты отметили, что благодаря решениям российских властей, ее восстановление пройдет быстрее, несмотря на нанесенный урон.