РФПИ попросил Словакию вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта

РФПИ попросил Словакию вернуть партию "Спутника V" из-за нарушения условий контракта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к Словакии с просьбой вернуть партию вакцины "Спутник V" из-за нарушений условий контракта.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах", - говорится в сообщении РФПИ, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Ранее в Словакии заявили, что поступившая 1 марта партия российской вакцины "Спутник V", не соответствует характеристикам препарата, которые опубликовал старейший научный журнал The Lancet.

Напомним, ученые центра имени Гамалеи разработали и зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики коронавируса летом 2020 года. Журнал The Lancet позднее разместил результаты третьей фазы клинических испытаний препарата, отметив его высокую эффективность.