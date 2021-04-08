РФПИ начал переговоры с ФРГ о поставках вакцины «Спутник V»

РФПИ начал переговоры с ФРГ о поставках вакцины «Спутника V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с правительством Германии по вопросу предварительного соглашения о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"РФПИ начал переговоры с представителями Правительства Германии о предварительном соглашении по закупкам вакцины "Спутник V", — говорится в официальном "Твиттере" российского препарата.

Ранее переговоры по данному вопросу анонсировал глава Минздрава Германии. Он также отметил, что ФРГ ожидает от РФ прояснения, когда и на какое количество вакцин могут рассчитывать немцы.

Напомним, что российский препарат "Спутник V" стал первой вакциной в мире для профилактики коронавирусной инфекции. Лекарство разработано и зарегистрировано учеными центра имени Гамалеи летом прошлого года. В данный момент более 55 стран зарегистрировали препарат по ускоренной программе. Старейший медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины и подтвердил ее эффективность, которая составляет более 95%.