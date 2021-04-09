Вице-премьер Украины: Страна станет слабее из-за «Северного потока – 2»

Вице-премьер Украины Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как российский газопровод «Северный поток – 2» будет достроен и заработает, Украина станет слабее. Об этом вице-премьер страны Алексей Резников пишет в своей статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

По его мнению, завершение этого проекта будет иметь «совершенно предсказуемые последствия для национальной безопасности» Незалежной, поскольку тогда уже Москве не придется учитывать, что «большая часть российского газа поступает в Европу через Украину».

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию», - прогнозирует Резников.

Вице-премьер бывшей советской республики уверен, что с началом работы «Северного потока – 2» его страна «будет отсоединена от Западной Европы» с точки зрения энергетической безопасности. Причем для ФРГ, как утверждает киевский чиновник, «нет коммерческой необходимости в еще одном газопроводе». По его словам, от реализации российского проекта «Германия мало что выиграет», а вот «Украина может потерять доходы от транзита на миллиарды долларов».

При этом Резников подчеркнул, что главное в этой ситуации для Незалежной – не финансовые соображения, а вопросы национальной безопасности.

К слову, ранее бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой назвал ущерб экономике Незалежной от запуска «Северного потока — 2» некритичным. По его подсчетам, после введения трубопровода в эксплуатацию страна может потерять около трех миллиардов долларов.