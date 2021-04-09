Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО грозит потерей ее государственности

Мария Захарова заявила, что что вступление Украины в НАТО может угрожать ее государственности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вступление Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией в Донбассе и может привести к необратимым последствиям для ее государственности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности, — заявила Захарова во время брифинга.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО - это единственный мирный путь к урегулированию конфликта в Донбассе. Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили возможные решения урегулирования конфликта, а также отметили нарушение тишины в Донбассе в последнее время.