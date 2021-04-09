В Кремле сообщили об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания военных действий в Донбассе и угрозы массовых жертв для гражданского населения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что ситуация в данном регионе сегодня носит нестабильный характер.

«Ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий», - заявил он.

По его словам, в случае возобновления боевых действий возможно повторение трагедии в Серебнице 1995 года.

«В случае возобновления боевых действий, потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, - о чем уже говорил президент Путин, - ни одна страна мира не останется в стороне», - сказал он, подчеркнув, что все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы подобных трагедий больше не повторилось.

Напомним, после того в 1995 Сребреница в Боснии и Герцеговине перешла под контроль сербских сил Ратко Младича, в городе погибли или пропали без вести около 8,1 тысячи человек из числа мусульман.

Как писал сайт kp.ru, Песков назвал эскалацию ситуации в Донбассе беспрецедентной. По его словам, возобновление гражданской войны на Украине может стать угрозой для России.

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